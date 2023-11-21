شكرا لقرائتكم خبر عن 76.39 دولار للخام الأمريكى.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الأثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2023 81.13 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.39دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.51 دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.105 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي 4.283 دولار للجالون.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 1.6%.