شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير حديث صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن ماركة نيسان قد تصدرت المركز الأول في اعداد السيارات الملاكي الأكثر ترخيصا وتأمينا خلال اكتوبر 2023 بواقع 986 سيارة.

وجاء فى المركز الثانى ماركة "هيونداى" بواقع 969 سيارة وفى المركز الثالث ماركة "سوزوكى" بواقع 956 سيارة، والمركز الرابع لماركة "شيرى" بواقع 899سيارة، وفى المركز الخامس ماركة " إم جى " بواقع 711 سيارة.

يذكر أن التقرير قد أوضح أن عدد السيارات "الملاكى الزيرو" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها عن نفس الفترة بلغت 10700سيارة ملاكى.

جاء من بينها 261سيارة موديل 2020 و178 سيارة موديل 2021 و920 سيارة موديل 2022 و4653 سيارات موديل 2023 و4688 موديل 2024.