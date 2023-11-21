شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجه الدولار ضغوطًا يوم الثلاثاء، وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتزاز.

وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 1.9% الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخسر 0.5% أخرى خلال الليل، ليصل إلى 103.44 نقطة.

ارتفاع اليورو واليوان

ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1.0952 دولار يوم الاثنين، بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش، الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل.

وسجل اليوان أعلى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار يوم الاثنين، بفضل سياسات البنك المركزي الصيني.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضًا أمام العملة الأمريكية.

تعاملات خارجية ضعيفة

وفي تعاملات خارجية ضعيفة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6564 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار.

كما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل، واستقر عند 148.3 دولار اليوم الثلاثاء.