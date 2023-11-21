شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات زيادة التخفيضات تصعد باسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين، وسط توقعات بالإعلان عن مزيد من التخفيضات في إنتاج أوبك بلس بعد اجتماع للدول الأعضاء أوائل الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار بما يعادل 2.1% إلى 82.32 دولار للبرميل.

وحل أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق ديسمبر عند 77.60 دولار، بزيادة 1.71 دولار أو 2.3%.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 2.39 دولار إلى 77.83 دولار بزيادة 1.8%.

النظر في تخفيضات إضافية

وانخفض الخامان القياسيان لأربعة أسابيع متتالية، لكنهما عاودا الانتعاش يوم الجمعة، ليتحدد سعر التسوية عند ارتفاع 4%، وسط جني أرباح.

وبعد أن قالت 3 مصادر في أوبك بلس لرويترز، إن مجموعة المنتجين، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، تعتزم النظر فيما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في الإمدادات عند الاجتماع في 26 نوفمبر الحاليّ.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال: "التصريحات من أوبك التي تشير إلى مزيد من التخفيضات جاءت في الوقت المناسب، أتوقع أن يكون أي خفض طفيفًا.

وانخفضت أسعار النفط 20% تقريبًا منذ أواخر سبتمبر، إذ ظل إنتاج الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات غير مسبوقة، بينما هناك قلق في السوق بشأن نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأكبر للنفط.