شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، نمو ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه.

وارتفع ناتج قطاع التشييد خلال سبتمبر بنسبة 0.4% شهريا، بعد تراجعه بنسبة 1.1% خلال أغسطس الماضي.

قطاع التشييد في منطقة اليورو

وارتفع ناتج قطاع مشروعات الهندسة المدنية بنسبة 5ر1% شهريا، في حين زاد نشاط تشييد المباني بنسبة 0.2% فقط.

وعلى أساس سنوي، تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو، خلال سبتمبر بنسبة 0.3% بعد استقراره في الشهر السابق.

في الوقت ذاته سجل قطاع التشييد في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ككل بنسبة 0.5% شهريا وبنسبة0.1% سنويا.

تحسن توقعات النمو

كانت شبكة بلومبرج الأمريكية أشارت الأحد إلى تراجع التضخم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومجموعة من الدول الأوروبية، مما عزز الرهانات على أن البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في دورة خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

وذكرت في تقريرها: تتحسن توقعات النمو في مختلف أنحاء أوروبا ولكن التعافي يظل هشاً في شرق الاتحاد الأوروبي، كما أن التعافي الاقتصادي الجاري في الصين واليابان هش أيضاً نظراً لتباطؤ الاستهلاك، من بين عوامل أخرى.