اكتشافات “الغاز” تزيد فائض النفط “السعودي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقعت شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، استناداً على اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عدداً من حقول الغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية، أن تحقق المملكة مزيداً من فائض الإنتاج في النفط لتصديره خلال الفترة المقبلة.

واستندت الشبكة في هذا التصور على إمكانية استبدال النفط المستخدم في توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، في ظل الاكتشافات الجديدة.

وأشارت إلى أن شركة “أرامكو السعودية” تسعى إلى اقتناص مزيدٍ من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعد شراء حصة في شركة “مد أوشن” التي تستحوذ على حصص في 4 مشروعات أسترالية للغاز الطبيعي المسال، مذكرةً ببدء الإنتاج بحقل الجافورة بحلول عام 2025، الذي يتزامن مع خطة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي تدريجياً إلى ملياري قدم مكعب يومياً بحلول 2030.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن عن اكتشاف شركة أرامكو، لتدفق الغاز الطبيعي من حقل “الحيران”، وتحديداً من مكمن “حنيفة” في بئر “الحيران – 1” بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(600. 1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن “العرب – ج” في الحقل نفسه بمعدل (1 . 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقل “المحاكيك” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك – 2) بمعدل (85. 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأطلقت أرامكو، في يناير، شركة أرامكو الرقمية (ADC)، لتسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما جرى خلال افتتاح النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، التوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم.