شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدولار يتكبد خسائر مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واجه الدولار ضغوطا اليوم الثلاثاء وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتزاز.

وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم أمس الاثنين إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخسر 0.5 بالمئة أخرى خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.

ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار أمس الاثنين بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل نيسان.

وسجل اليوان أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار أمس الاثنين بفضل سياسات البنك المركزي الصيني.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية.

وفي تعاملات خارجية ضعيفة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6564 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار.

وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل واستقر عند 148.3 دولار اليوم الثلاثاء.