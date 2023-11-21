الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

 

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 04ر51 نقطة أو 15ر0% ليصل إلى 99ر33336 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

 

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر8 نقطة، أو35ر0%، ليصل إلى 19ر2364 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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