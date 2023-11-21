شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.20% اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 33453.15 نقطة.
واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير عند 2372.59 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.20% اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 33453.15 نقطة.
واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير عند 2372.59 نقطة.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية