شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.20% اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 33453.15 نقطة.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير عند 2372.59 نقطة.