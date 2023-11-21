شكرا لقرائتكم خبر عن كير توقع عقدا مع «الوطنية لنقل الكهرباء» بـ 246.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية عقدا مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، أمس، بقيمة تقدر بنحو 246.971 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع ربط محطة النظيم المركزية بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض.

وأضافت أن المشروع يشمل أعمال الكابلات الأرضية للجهد العالي 132 كيلو فولت وأعمال المحطات المرتبطة من حماية واتصالات وأنظمة تحكم عن بعد وتوسعة لقاطعين رئيسيين في إحدى المحطات المتصلة.

وأشارت إلى أن مدة العقد 20 شهرا، فيما يظهر الأثر المالي في الربع الأول من عام 2024 وحتى الربع الرابع من عام 2025 م.