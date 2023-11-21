شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1990.10 دولار.

وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس: "عوائد الدولار والسندات الأمريكية مستمرة في الانخفاض، والطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضًا، كل هذه الأمور تحفز الذهب، والسوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

توقع انخفاض أسعار الفائدة

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي انهى دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، وأن هناك فرصة تزيد على 50% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

أسعار المعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولار.