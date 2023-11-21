شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع «الحج والعمرة» بـ 47.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عقد مشروع عملية تشغيل خدمات تقنية المعلومات بوزارة الحج والعمرة، بقيمة تقدر بنحو 47.233 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول: يهدف المشروع إلى تقديم خدمات تقنية المعلومات إلى وزارة الحج والعمرة.

وبحسب بيان الشركة، تشمل هذه الخدمات: إدارة المشاريع التقنية IT-PMO، وتشغيل وإدارة قواعد بيانات الوزارة، وتشغيل وإدارة الخوادم والأنظمة التشغيلية بأنواعها، وتشغيل وإدارة الأجهزة الافتراضية VMware، وتشغيل وإدارة أمن المعلومات.

وتتضمن الخدمات: تشغيل وإدارة شبكات الوزارة الداخلية والخارجية ودوائر الربط بأنواعها، وتشغيل وإدارة نظام الاتصالات الموحد والفاكس الالكتروني وأنظمة التيار الخفيف، وتشغيل ودعم الأنظمة والتطبيقات وتطويرها، وتحليل متطلبات الاعمال وتصميم وبناء الأنظمة والتطبيقات المستحدثة وتطويرها

ومن ضمن الخدمات المقدمة: تشغيل وإدارة البوابة الخارجية والداخلية وما يتبعها، وتقارير تحليلية لمراقبة الأداء واتخاذ القرارات، وتشغيل وإدارة تطبيقات مايكروسوفت والبريد الالكتروني والأجهزة الذكية، وتشغيل وإدارة نظام البنية التحتية لسطح المكتب (VDI).

وأشارت الشركة إلى أن الخدمات تشمل: الدعم الفني لكافة المستفيدين بالخدمات التقنية التابعة للوزارة، وتنفيذ سياسات الجودة ومراقبة الأداء، وتشغيل وإدارة عملية التحول الرقمي.

وأوضحت أن مدة العقد 36 شهرا، فيما سينعكس لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لأعوام، 2024 ، 2025، 2026، 2027.