شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة» توقع عقدا مع نيوم بـ 28.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ميار القابضة عن توقيع شركتها التابعة، "الشركة السعودية للري بالتنقيط Saudi Drip" عقدا مع شركة نيوم، بقيمة تقدر بنحو 28.871 مليون ريال..

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية 09/11/2023 لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمشروع نيوم لمدة 24 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيكون إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024م.