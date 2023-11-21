الاقتصاد

«ميار القابضة» توقع عقدا مع نيوم بـ 28.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ميار القابضة عن توقيع شركتها التابعة، "الشركة للري بالتنقيط Saudi Drip" عقدا مع شركة نيوم، بقيمة تقدر بنحو 28.871 مليون ريال..

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية 09/11/2023 لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمشروع نيوم لمدة 24 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيكون إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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