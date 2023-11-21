شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس القابضة»: ترسية 3 عقود في الجزائر وإندونيسيا بـ 1.09 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أديس القابضة عن ترسية عقد مع (Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI، بقيمة تزيد عن 803 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن العقد مع PDSI في إندونسيا لمده 3 أعوام إلزامية مع خيار التمديد لعامين إضافيين لمنصة حفر بحرية مرفوعة من ضمن أسطول الشركة الحالي.

وأعلنت الشركة ترسية عقدين مع سونا طراك في الجزائر، بقيمة تقدر بنحو 296 مليون ريال.

وأوضحت أن العقدين مع سونا طراك في الجزائر لمدة 5 سنوات لمنصتين حفر بري من ضمن أسطول الشركة.