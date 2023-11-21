شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع اتفاقية مع «الوطنية للإسكان» لتطوير 366 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية تطوير فرعي، أمس، مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 366 وحدة سكنية بالمنطقة ١ و٢ بمشروع أرض الشفا السكنية في مدينة الرياض، بمساحة أرض إجمالية تبلغ 133,933.81 متر مربع، بقيمة تقديرية 290 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمويل المشروع بشكل رئيسي سيكون اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي والتسهيلات البنكية المتاحة.

وأضافت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع ٤٢ شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية.

وأوضحت أن من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي على النتائج المالية للأعوام 2024م و2025م و2026م و2027م.