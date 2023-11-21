شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ينخفض وسط عمليات بيع لأسهم شركات السيارات بسبب ارتفاع الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء إذ أدى ارتفاع الين مقابل الدولار إلى عمليات بيع لأسهم شركات صناعة السيارات.

وانخفض نيكي 0.1 % إلى 33354.14 بعدما فتح على ارتفاع بنسبة 0.2 % وجرى تداوله على ارتفاع طفيف خلال الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 2367.79 نقطة.

وقال محللون: "السوق اليابانية لم تعكس ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية بسبب صعود الين مقابل الدولار".

وأغلقت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، مع صعود مؤشر ناسداك 1 % بدعم من سهم مايكروسوفت الذي ارتفع لمستوى قياسي بعد أن عينت الشركة مديرين تنفيذيين بارزين للذكاء الاصطناعي.

واستعاد الين قوته مع تراجع الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل العملات الرئيسية مع تدخل الصين لرفع اليوان.

وانخفض سهم هوندا موتور 2.21 %، كما تراجع سهم تويوتا موتور 1.62 %، وهبط سهم مازدا موتور 4.5 %.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.75 % ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وتؤثر قوة الين على المُصدرين لأنها تضر بقيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عند تحويلها لليابان واحتسابها بالين.

وارتفع نيكي إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1990 أمس الإثنين قبل أن يعكس مساره ويغلق على انخفاض.

وكان أداء الشركات التجارية ضعيفا فانخفض سهم إيتوتشو 3.66 % وتراجع سهم ميتسوي 2.9 %. وهبط مؤشر البيع بالجملة 1.69 %.

وقفز سهم شارب لصناعة شاشات العرض 9.52 % ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

