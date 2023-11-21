شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحركا محدودا وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 %، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 % مدعوما بزيادة أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير والمقرر نشره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 % مدعوما بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 % بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 % بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 % في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.

