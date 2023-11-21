شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: رئيس "جهاز دمياط الجديدة" يتفقد مشروع "جنة" بالحى السادس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس مدينة دمياط الجديدة، يرافقة مسئولو الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، مشروع الإسكان "جنة" بعدد 28 عمارة، بالمجاورة 34 بالحى السادس بالمدينة.

القاهرة - سامية سيد - ..وتخطيط الطرق الرئيسية وتركيب إشارات مرور جديدة ضمن خطة التطوير بالمدينة

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن نسبة التنفيذ للعمارات السكنية بلغت 99%، ونسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بلغت 65٪ .

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، طاقم الإشراف، والشركة المنفذة للمشروع، بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال، طبقاً للمواصفات، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد خلف الله، إلى أنه تم تنفيذ تخطيط الطرق الرئيسية، والمدخل الغربى والميادين بالمدينة، للسلامة المرورية، وتحديد خطوط واتجاهات السير، طبقا للكود المصرى لأعمال تخطيط الطرق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تركيب إشارات مرورية ضوئية بتقنية حديثة بأحد ميادين المدينة، لتنظيم حركة المرور والحفاظ على السيولة المرورية، وذلك بعد زيادة الكثافة المرورية التى تشهدها المدينة، وخاصة في أوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارات الجهاز المعنية، وبالمشاركة المجتمعية.

وأكد المهندس محمد خلف الله، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بمدينة دمياط الجديدة.