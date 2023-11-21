الاقتصاد

31 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

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القاهرة - سامية سيد -  

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتلات وجاء ترتيب الدول كالتالى:

 

1- السودان: بلغــت قيمــة الصادرات  (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.

 

2- كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.

 

3- أوغندا: بلغــت قيمــة الصادرات (108 مليون دولار) بنسبه  6.5 % من إجمالى التكتل.

 

4- أثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.

 

5- تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات  (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.


وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (196مليون دولار) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.

 

2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات  (182 مليون دولار) بنسبة 27.9% من اجمالي أهم السلع .

 

3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (97 مليون دولار) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .

 

وبلغــت قيمــة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 75.9%.

 

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل وجاء ترتيب الدول كالتالي: 

 

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 38.1% من إجمالي التكتل.

 

2- السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.

 

3- كينيــا:  بلغت قيمة الـواردات (308  مليون دولار) بنسبه 22.4% من إجمالي التكتل.

 

4- أوغنــدا: بلغـــت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.

 

5- أثيوبيا: بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1% من اجمالي أهم السلع.

 

2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (294 مليون دولار) بنسبة 22.8% من اجمالي أهم السلع.

 

3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات  (195 مليون دولار) بنسبة 15.1% من اجمالي أهم السلع .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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