شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم بعد ارتفاعها في اليوم السابق؛ إذ أثرت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وبلغ انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا ما يعادل 0.2 % ليصل إلى 82.13 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتًا أي 0.2 % إلى 77.68 دولار للبرميل، بعد ارتفاع الخامين القياسيين نحو 2 % في الجلسة الماضية وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

وتراجعت أسواق النفط حوالي 20 % تقريبًا منذ أواخر سبتمبر الماضي إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق تمر بحالة قلق حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.

ومن المرجح أن يمدد تحالف أوبك+ أو ربما يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل، حسبما توقع 8 محللين.