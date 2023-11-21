شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء ريت للتجزئة»: مزاد لبيع «مول تبوك».. 13 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة عن إقامة مزاد لبيع المكان مول تبوك "المجمع" وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2023م الموافق 29 جمادى الثاني 1445هـ..

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجمع يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مدينة تبوك على أرض بمساحة (21،428.13 م2) ويطل على طريق الملك خالد وهو طريق رئيسي يسهل الوصول إلى المجمع من جميع أنحاء تبوك.

ويتكون المجمع من طابقين للمحلات التجارية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات جميع أنواع المتاجر بالإضافة إلى قبو يتضمن 319 موقف سيارة، ومواقف أمام المجمع عددها 171 موقفا.

وأضافت أن عملية طرح المكان مول تبوك للبيع في المزاد العلني تأتي تطبيقاً لاستراتيجية مدير الصندوق حيال محفظة العقارات المملوكة لصندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، والتي تهدف إلى تخفيض تمركز الأصول في المدن الثانوية والتركيز على الاستثمار في المدن الرئيسية.

وأوضحت أن من المتوقع أن تستخدم عوائد بيع مول تبوك في تمويل الفرص الاستثمارية المستقبلية وتحقيق أهداف الصندوق.