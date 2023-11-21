شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة»: إلغاء اتفاقية الاستحواذ على حصة من «المتحدة لإنتاج الأحبار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت مجموعة أنعام الدولية القابضة اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة، والتي تمثل 100% من حصة شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة لإنتاج الأحبار المحدودة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إلغاء الاتفاقية نتيجة عدم استيفاء لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب الوفاء بها حسب بنود الاتفاقية .

وكانت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 12/11/1444هـ الموافق 01/06/2023 م توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) للاستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة والتى تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة فى الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.