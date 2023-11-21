الاقتصاد

انخفاض الخسائر المتراكمة لـ«الزامل الصناعية» إلى 33.16 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الخسائر المتراكمة لـ«الزامل الصناعية» إلى 33.16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن انخفاض الخسائر المتراكمة البالغة 169,253,000 ريال بنسبة 28,2% كما في 30-06-2023م لتصبح 33,169 مليون ريال وبنسبة 5,53% كما في 30-09-2023م من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها استخدمت الاحتياطي النظامي البالغ 180 مليون ريال لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 169,253,000 ريال والتي تمثل 28,2% من رأس المال وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 13 ربيع الأول 1445ه الموافق 28 سبتمبر 2023م.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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