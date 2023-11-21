شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت» توقع مذكرة تفاهم مع «مهام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت نولجنت السعودية مذكرة تفاهم إستراتيجية ذات أهمية كبيرة مع شركة مهام، وهي شركة تقدم خدمات احترافية من الدرجة الأولى من خلال الخدمات المتميزة التي تشمل التدقيق والضمان، والتدقيق الداخلي، والاستشارات المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال احتفال الشركة المتخصصة في مجال الحلول المالية، بفوزها خلال FinnOvex الشرق الأوسط 2023، وذلك بحصولها على جائزة "أفضل حل للابتكار المالي".

ووفقا لبيان الشركة على تداول، قدم هذا الحدث الذي أقيم في الإمارات والمتزامن مع التطورات الرائدة في الخدمات المالية، منصة مثالية لنولجنت كراعي بلاتيني لهذا الحدث الكبير والمعلومات التي تم طرحها خلال جلسة الافتتاح الرئيسية لتؤكد بذلك على أهمية التفاني في ريادة الابتكار.

وتمثل مذكرة التفاهم شراكة قادمة مكرسة لتصور واكتشاف المنتجات المالية المبتكرة، والتي من المحتمل أن تتطور إلى تحالف كبير يهدف لتقديم حلول في مجال التكنولوجيا المالية لخدمة المنطقة والاحتياج المتزايد لدى السوق.

وقدم مدير الحلول الاستشارية في نولجنت، إيزيل دي ويت، جلسة بعنوان "افتح بنكك مثلما تفتح مطبخك السحابي"، وقد أوضح خلال هذه الجلسة المتميزة مفهوم "الحلول المصرفية كخدمة"، حيث يشرح هذا المفهوم تمكين المؤسسات المصرفية الكبيرة والبنوك الناشئة أو الصغيرة من تلبية احتياجات شرائح العملاء المتنوعة باستخدام البنية التحتية الحالية، وبشكل أساسي يوضح هذا المفهوم كيفية الاستفادة من الأطر القائمة والبنية التحتية الموجودة لتوسيع نطاق الوصول والخدمات.

وفي خطواتها القادمة وبعد هذا الإنجاز، تستعد نولجنت لتحقيق نمو كبير في قطاع الحلول المالية عبر عدد كبير من الشراكات في مجال التكنولوجيا المالية المزدهر داخل المنطقة.

وتعتبر مبادرة نولجنت في طرح منصة حلول "Open Banking" هي إحدى المبادرات الجديرة بالثقة والثناء، حيث أطلقت خلال الربع الأول من هذا العام 2023، والتي حصدت بالفعل على شهادة موافقة من البنك المركزي السعودي