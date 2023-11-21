شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع بتداولات 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 29890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244 نقطة.