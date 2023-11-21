شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد اختصاصات صندوق الاستثمار بـ 4 قطاعات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح صندوق الفعاليات الاستثماري، نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ​بهدف الاستثمار في القطاعات المستهدفة في المملكة لتنمية الأثر في هذه القطاعات وتعظيمه، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

ويختص صندوق الاستثمار وفقا للنظام المطروح عبر منصة "استطلاع" بتطوير الأصول وتملُّكها والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية، وله الاستثمار خارج المملكة متى ما كان يخدم أهداف الصندوق الاستراتيجية.

ويساهم الصندوق في مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.

ويحق له تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أوغيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها، وكذلك المساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.

ويتيح صندوق الاستثمار تمويل المنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة، أو الخدمات المساندة لها، أو ما يخدم تطوير القطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي، وكذلك إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت.

ويوفر الصندوق الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، أو المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين.

ويقدم أيضًا المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.