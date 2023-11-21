شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زوهو ترسّخ حضورها في المملكة بتسجيلها نمو بنسبة 40 % وتطلق حلاً جديداً للمحاسبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات بنسبة 40 % خلال عام 2022 في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توسيع شبكة شركائها المحليين بنسبة 43 %. وأطلقت الشركة “زوهو براكتس” Zoho Practice، وهو حلّ متكامل لإدارة الممارسات خاص بالمحاسبين، كما أعلنت أيضاً عن شراكة مع تلر، إحدى بوابات الدفع الإلكتروني الرائدة. وجاءت هذه الإعلانات على هامش زوهوليكس، مؤتمر المستخدمين السنوي للشركة، الذي انعقدت فعالياته في الرياض.

وبهذه المناسبة، أوضح حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن “نمو زوهو المذهل في السعودية، بجانب شراكاتها المحلية، وإطلاقها عروض مخصصة للسوق المحلي، ودمج خدماتها مع تلر، وطرحها حل زوهو براكتس، كل ذلك يُشكل دلالة على فهم الشركة العميق للسوق السعودي وتفانيها في توفير حلول رقمية شاملة مُصممة بما يتناسب مع الاحتياجات المخصصة للشركات السعودية. ومن شأن هذه التطورات أن تُسهم على نحو ملحوظ في تحفيز نمو المنظومة الرقمية المحلية وتمكين الأعمال من النجاح ومواكبة التطور الرقمي المتنامي”.

زخم النمو في السعودية

ويعد الطلب القوي على محفظة زوهو الواسعة من البرامج التجارية القائمة على تكنولوجيا السحابة الدافع الرئيس وراء نمو إيراداتها، حيث تشتمل حلولها على المنتجات الأكثر مبيعاً مثل زوهو سي آر إم Zoho CRM، وزوهو بوكس Zoho Books، وزوهو ون Zoho One. وتُستخدم برامج زوهو من قبل الشركات من مختلف الأحجام في المملكة العربية السعودية، بدءاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) ووصولاً إلى المؤسسات الكبرى. وقد أصبحت السعودية السوق الأسرع نمواً لزوهو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار التزامها بالسوق، أطلقت زوهو واجهة مستخدم باللغة العربية في منتجاتها الشهيرة مع خاصية التوجيه من اليمين إلى اليسار. وقامت مؤخراً بإصدار واجهة مستخدم باللغة العربية لـ”زوهو كونيكت” Zoho Connect، تطبيق الإنترانت للتواصل الاجتماعي بين الموظفين داخل الشركة الواحدة. وتتوفر واجهة المستخدم باللغة العربية أيضاً في تطبيقات زوهو سي آر إم و”زوهو بوكس وزوهو كوميرس وزوهو كرياتور وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، فقد شهدت منصة “زوهو فاينانس” نمواً بنسبة 50 % في عدد العملاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علماً بأن السعودية تعتبر من بين الأسواق الرئيسية التي ساهمت في دفع هذا النمو. وتوفر المنصة حالياً أكثر من 230 ملحقاً للتطبيقات الخاصة بالادارة المالية ضمن موقع متجر زوهو للتطبيقات والملحقات “زوهو ماركيتبليس” Zoho Marketplace، بما في ذلك حلول شركة تلر.

الشراكة مع تلر

أعلنت زوهو وتلر عن شراكتهما الهادفة إلى تبسيط المدفوعات الرقمية الآمنة وتوفير تكنولوجيا تُستخدم على مستوى المؤسسات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل مساعدتها في عملية التحول الرقمي.

وأصبح بمقدور مستخدمي زوهو الآن الاستفادة من خدمات تلر المدمجة ضمن موقع متجر زوهو ماركيتبليس في قبول ومعالجة الدفعات في أكثر من 120 عملة، وكذلك الارتقاء بعملياتهم عبر مختلف الخليج 365 الجغرافية. وإضافة لذلك، ستقوم زوهو، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمتها مؤخراً مع شركة تلر، بتمكين عملاء تلر من الوصول إلى منصتها المتنوعة التي تضم ما يزيد عن 55 تطبيقاً بسعر مخفّض، مما يتيح لهم نقل كافة عملياتهم التجارية – من المبيعات والتسويق، إلى الشؤون المالية والموارد البشرية – إلى السحابة. وهذا يوفر للشركات القدرة على توسيع نطاق أعمالها، والمرونة اللازمة للتكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

وكجزء من الاتفاقية، يمكن للشركات أيضاً المشاركة في ورش عمل وحملات ترويجية وبرامج من تنظيم زوهو وتلر للتعرّف على كيفية إدارة الأنشطة التجارية بشكل رقمي، ومعالجة المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع الأنشطة التجارية خارج الحدود الوطنية.

صرح خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تلر: “يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع شركة زوهو. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدماتنا المميزة وخيارات الدفع المتنوعة لعملاء شركة زوهو، بما في ذلك جميع وسائل الدفع المحلية، لضمان عمليات الدفع الآمنة والمتنوعة.” وأضاف العلمي: “نحن نعمل بجد لتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو النجاح، ونساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030.”

تمكين المحاسبين في السعودية من خلال “زوهو براكتس”

وعلى هامش مؤتمر زوهوليكس، أطلقت زوهو أيضاً زوهو براكتس Zoho Practice، وهو حلّ متكامل لإدارة الممارسات يمكّن المحاسبين من تجاوز مجرد تقديم الخدمات التقليدية مثل المعاملات المحاسبية المكررة، وإدارة الدفاتر المحاسبية، والتدقيق وتقديم الإقرارات الضريبية، وصولاً إلى توفير رؤى معمقة حول كيفية الحدّ من النفقات التنظيمية أو تحديد مصادر الإيرادات الإضافية.

وأشار نظام إلى أن “طرح ضريبة القيمة المضافة VAT وتوسّع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” يتطلّبان من المحاسبين القدرة على التكيّف باستمرار مع شروط الامتثال المتغيرة على نحو متكرر. وهذا يدفع باتجاه التحول نحو الخبرة العالية في المسائل المتعلقة بالضريبة واللوائح والقوانين التشريعية، والقدرة على توفير المشورة الاستباقية للعملاء. ومع “زوهو براكتس”، نهدف إلى مساعدة المحاسبين في المملكة العربية السعودية على زيادة الإنتاجية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، بحيث يمكنهم تنمية شركاتهم وتحقيق مستويات جديدة من النجاح”.

وجُهّز زوهو براكتس بقدرات خاصة بإدارة العملاء، وإدارة الوثائق، وإدارة المهام، والجدول الزمني والفواتير. كما يتمتع بإمكانات تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع، من بينها ميزة التعاون المتقدمة من خلال الدردشة والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الوثائق، وخاصية اكتشاف التباينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد تناقضات البيانات في المعاملات.

ويأتي زوهو براكتس مُدمجاً بشكل مسبق مع زوهو بوكس Zoho Books، تطبيق المحاسبة المتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، وتطبيق إدارة السفر والنفقات زوهو اكسبنس Zoho Expense، بما يوفر مستودع مركزي شامل مع تمكين قابلية تشغيل بيني سلسة بين الممارسة المحاسبية والشؤون المالية للعملاء.