مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68 % و 2.98% .

فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.