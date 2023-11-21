الاقتصاد

وول ستريت تفتح على انخفاض قبيل محضر اجتماع المركزي الأمريكي

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين التقرير الفصلي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 46.20 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 35104.84 نقطة.

بورصة وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.61 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4538.77 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.30 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 14217.23 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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