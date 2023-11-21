شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض قبيل محضر اجتماع المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين التقرير الفصلي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 46.20 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 35104.84 نقطة.

بورصة وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.61 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4538.77 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.30 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 14217.23 نقطة.