أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء 21-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تدأولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

إيقاف تدأول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وجدوى للتنمية الصناعية، ومصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والكابلات الكهربائية المصرية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيمأوية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق اكتتاب شركة أم بى للهندسة-1، والإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تدأولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 4.91%، واستحوذت المؤسسات على 32.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.72%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.3 ألف جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 29890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تدأول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وابن سينا فارما، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيمأويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 150 ألف سهم، 200 ألف سهم، 356.7 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 326 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 12 ألف سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 93.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار عدد 6 آلاف سهم، 309.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 1400 سهم، 182.4 ألف سهم، 650 سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولى عدد 930.3 ألف سهم، 1022 سهم، 43.2 ألف سهم، على التوالى.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم EXCELLENT TOURISM، عدد 442.6 ألف سهم بسعر 22.57 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 7.667% إلى 10.223%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرازن لتدأول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي، عدد 2.3 مليون سهم بسعر 2.03 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.8% إلى 8.4%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

أعلنت شركتا بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للأولى بإعدام أسهم الخزينة لعدد مليون سهم بإجمإلى قيمة 20 مليون جنيه لصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 400 مليون جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الثانية من مبلغ 6.6 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه بزيادة قدرها 840.1 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع 0.12782 سهم لكل سهم تقريبًا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وسيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة، وأرباح العام 31 ديسمبر عام 2022.