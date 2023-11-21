ملتقى الامتياز التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعالياته غرفة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال الوطني و14 علامة تجارية، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة بحائل.
وأوضح رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص استثمارية في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري، والتوسع في تنمية أعمال رواد الأعمال التجارية، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة، والتعريف بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدم في هذا المجال.
وأضاف الخليفي أن الملتقى قد احتوى على عدد من الورش التخصصية، منها التعريف بالامتياز التجاري وأنظمته والخدمات التي يقدمها مركز الامتياز التجاري وتمويله من قبل بنك التنمية الاجتماعية والتسويق الرقمي، إضافة إلى الجلسات الاستشارية والدورات التدريبية.
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