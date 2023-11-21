ملتقى الامتياز التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعالياته غرفة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال الوطني و14 علامة ‏تجارية‏، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة بحائل.‏ ‏

وأوضح رئيس غرفة حائل هاني الخليفي ‏أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ‏دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص استثمارية في ‏قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري، والتوسع في تنمية أعمال رواد الأعمال التجارية‏، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة، والتعريف بالخدمات والبرامج ‏والمبادرات التي تقدم في هذا المجال.‏

وأضاف الخليفي أن الملتقى قد احتوى على عدد من الورش التخصصية، منها التعريف بالامتياز التجاري وأنظمته والخدمات التي ‏يقدمها مركز الامتياز التجاري وتمويله من قبل بنك التنمية الاجتماعية ‏والتسويق الرقمي، إضافة إلى الجلسات الاستشارية والدورات التدريبية.‏