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- بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني أصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة يوسف البنيان، وعضوية كل من: الدكتور غسان الشبل، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، والمهندس مطلق المريشد، ورانيا نشار، وعبدالاله النمر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني أصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة يوسف البنيان، وعضوية كل من: الدكتور غسان الشبل، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، والمهندس مطلق المريشد، ورانيا نشار، وعبدالاله النمر. وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير 2021، وصدر نظامه في 2 نوفمبر 2022، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.

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