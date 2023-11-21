أرامكو تدمج تقنيات إنترنت الأشياء في البنى التحتية لصناعة طاقة أكثر أمانا وذكاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، أن الشركة أدمجت تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية في البنى التحتية لأعمالها، مبينا أنه من المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تمهيد الطريق لصناعة طاقة أكثر أمانا وذكاء وابتكارا.

واستعرض الجعفري خلال القمة العالمية لإنترنت الأشياء الصناعية، بمعارض الظهران، التي تعد أول قمة من نوعها في الشرق الأوسط، جهود الشركة في استخدام تقنية إنترنت الأشياء الصناعية.

وأوضح أن أرامكو السعودية نشرت تقنية إنترنت الأشياء الصناعية في عدد من مجالات أعمالها، بما في ذلك تنفيذ المشاريع وحماية الموظفين والأصول التشغيلية ومراقبة الأداء البيئي، إضافة إلى تحسين كفاءة وأداء أعمالها، كما استثمرت لتحويل مرافقها إلى منشآت ذكية عبر تبني الحلول الرقمية وتدفق البيانات والاستشعار، وأدى هذا الاستثمار لإنشاء بنية تحتية نموذجية تطبق مجموعة متعددة من تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية على نطاق واسع.

وأفاد بأن مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لأرامكو السعودية يعد العقل الذي يدير من خلاله مهندسوها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لترجمة البيانات الضخمة إلى رؤى ذات معنى تدعم آلية اتخاذ القرارات التشغيلية، حيث تساعد هذه البيانات في تحسين أداء منشآتها، وتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات و تضمن معايير السلامة.

وحول مستقبل تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، أكد الجعفري تعاون الجميع كمستخدمين وموردين ومنظمين وأكاديميين للإسهام في إطلاق العنان لإمكانات إنترنت الأشياء الصناعية؛ وذلك لتحسين مهارات الكوادر المتخصصة لدى الشركة، وتطوير التقنيات المبتكرة، وإنشاء بيئة رقمية آمنة، وبناء سلسلة إمداد محلية متينة، مبينا أن هذه المنظومة ستمكننا من الاستفادة من الفرص الكامنة في إنترنت الأشياء الصناعية وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل، فضلا عن تمكين اعتماد إنترنت الأشياء الصناعية على أوسع نطاق في المنطقة.

وتعد «القمة العالمية لإنترنت الأشياء الصناعية» ملتقى يجمع قادة الأعمال والصناعة، والخبراء والمتخصصين، وصناع القرار في مجال إنترنت الأشياء الصناعية لتسريع تطوير وتبني إنترنت الأشياء الصناعية؛ وتهدف القمة إلى مواكبة التحول في القطاع الصناعي من خلال تمكين حلول أكثر ذكاء وكفاءة تعتمد على البيانات، فضلا عن الإسهام في دعم فرص النمو الاقتصادي بالمملكة والتنمية الاجتماعية وتحسين مهارات الشباب وتمكينهم.

جهود أرامكو في استخدام تقنية إنترنت الأشياء الصناعية: