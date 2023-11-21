شكرا لقرائتكم خبر زين السعودية تبيع حصتها في لتيس الذهبية لصندوق الاستثمارات بـ726 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باعت الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” الحصة المملوكة لها في شركة “لتيس الذهبية” والبالغة 20% من رأس المال، لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 726 مليون ريال، مبينة أن الأثر المتوقع للصفقة على عملياتها يبلغ 121 مليون ريال صافي ربح.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 605 ملايين ريال.

وأشارت إلى أنها ستستخدم المتحصلات الناتجة عن بيع الحصة المتبقية من رأس مال لتيس الذهبية لتعظيم العائد على مساهميها وذلك من خلال مزيج من تمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

وأفادت أن هذه الصفقة مرتبطة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 15 فبراير 2022م والمتعلق بالعرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث شمل العرض النهائي المقدم مسبقا على حق الشراء للحصة المتبقية من رأس مال لتيس الذهبية والمملوكة لـ”زين السعودية” والبالغة 20%.

وقالت الشركة إن قرار مجلس الإدارة للموافقة على عرض صندوق الاستثمارات العامة والمعلن عنه في منصة تداول بتاريخ 15-02-2022 كان بالإجماع، بعد استثناء كل من: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ورائد السيف (عضو مجلس إدارة سابق)، وهشام عطار (عضو مجلس إدارة سابق) وسعود البواردي من التصويت على العرض، وذلك لكونهم أطرافا ذوي علاقة.

وأضافت، يشغل الأمير نايف منصب رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة، والتي تملك حاليا حصة 10% من رأس مال لتيس الذهبية، ويعمل هشام عطار حينها لدى صندوق الاستثمارات العامة، ويعمل رائد السيف حينها لدى شركة سلطان القابضة، كما يعمل سعود البواردي لدى شركة المتحدة، والتي للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز مصلحة فيها، حيث يملك سموه حصة 10% من رأس مال لتيس الذهبية.

يذكر أن النشاط الرئيس لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية” يتركز في تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.