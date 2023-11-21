«أديس» توقع عقود تشغيل منصات حفر في الجزائر وإندونيسيا بقيمة 1.1 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أديس القابضة عقود تشغيل لمنصات حفر في الجزائر وإندونيسيا بقيمة 1.1 مليار ريال، لتتوسع أعمالها بذلك إلى ثامن دولة عالميا.

وأكدت الشركة في بيان لها أمس، ترسية عقد لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في إندونيسيا، حيث يشمل العقد فترة إلزامية لثلاثة أعوام مع خيار التمديد لعامين إضافيين، مشيرة إلى أن قيمة العقد تبلغ 803 ملايين ريال.

وتوقعت الشركة أن تبدأ أعمال المشروع في إندونيسيا خلال النصف الثاني من 2024م من خلال استخدام منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي «Emerald Driller» بعد انتهاء عقدها في قطر مباشرة.

وأوضحت الشركة أن العقد في إندونيسيا يتميز بمعدل إيجار يومي أعلى مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومية الحالية لمنصات الحفر المرفوعة.

كما أعلنت الشركة في بيان آخر أمس عن تعزيز حضورها في الجزائر عبر تأمين عقد لخمسة أعوام بقيمة 296 مليون ريال لمنصتين من منصاتها البرية، وهما «ADES 810» و»815 ADES».

وتوقعت أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر خلال النصف الثاني من 2024م.

عقود تشغيل منصات حفر

إندونيسيا

تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة.

قيمة العقد تبلغ 803 ملايين ريال

تشغيل منصتي حفر بريتين.

قيمة العقد 296 مليون ريال.

الجزائر