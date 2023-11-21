شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لتصدير المقاولين السعوديين والمشاركة بمشاريع خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم، أمس، بحضور مساعد الوزير للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، إذ تعمل المذكرة على تصدير المقاولين السعوديين، ودعمهم في المشاركة بمشاريع خارج المملكة.

ومثل الهيئة السعودية للمقاولين في توقيع المذكرة الأمين العام عبد المجيد الرشودي، فيما مثل وزارة الخارجية المدير العام للمشاريع الإنشائية أحمد المسلماني.

وتهدف المذكرة إلى العمل على تصدير المقاولين السعوديين، وتوفير فرص جديدة للمقاولين السعوديين للمشاركة في مشاريع داخل المملكة وخارجها.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الخارجية، وتوفير خدمات الهيئة للوزارة، وتأهيل المقاولين السعوديين وتقديم الدعم لهم لخدمة جميع السفارات والقنصليات السعودية في أنحاء العالم، ونشر وإبلاغ المقاولين بمشاريع الوزارة على منصة المشاريع، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات، والتعاون في الفعاليات والمؤتمرات.

ويعكس توقيع المذكرة التزام الهيئة السعودية للمقاولين بتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المقاولات، وستسهم في تعزيز القدرات والكفاءات في مجال المقاولات. حضر توقيع المذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، وعضو مجلس الإدارة محمد العجلان، ووكيل الوزارة للمشاريع المهندس خالد الرميح.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في القطاع.

كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.

الأهداف