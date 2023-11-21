شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 2790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام، في حين يشهد السوق حالة من الاضطراب في عمليات التسعير وسط استمرار المضاربة على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3189 جنيها. عيار 21 يسجل 2790 جنيها. عيار 18 يسجل 2391 جنيها. الجنيه الذهب 22320 جنيها.

عقود الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

أيضاً التعافي الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذي أدى إلى انخفاض المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.

ولكن قد يشهد الذهب بعض التماسك في ظل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بعد أن تغيرت نظرة الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية وبالتالي تراجع الطلب على أسواق السندات الحكومية.

هذا وارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49٪ إلى 883.43 طنًا يوم الجمعة الماضية لتصل إجمالي الاستثمارات في الصندوق إلى 54.8 مليار دولار، وبذلك يكون أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع بنسبة 8.3%.