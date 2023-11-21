شكرا لقرائتكم خبر عن شركة HDP تعلن إطلاق مشروعها الجديد Talda كأول بصمة لها فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطلاق مشروع "Talda"خطوة جديدة لاستراتيجية الشركة التوسعية يستهدف مشروع Taldaتقديم تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة سعي شركة HDPلتقديم أفضل طرق التقسيط والسداد مع تقديم مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع المرنة

أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها الجديد ""Talda في القاهرة الجديدة، عقب نجاح أولى مشروعاتها بالشيخ زايد"Terrace"، وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.

شهد فعالية إطلاق مشروع Taldaحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والأستاذ أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، وحسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP.

كشف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، أن إطلاق شركةHDP لأحدث مشروعاتها العقارية "Talda" بالمستقبل سيتي- القاهرة الجديدة، يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، والتي تستهدف إطلاق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات، وحرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية وكفاءة من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية المتميزة، بالإضافة إلى سعي الشركة جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوق المحلي والإقليمي، وهو ما يسهم في تحقيق شركة HDPلرؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وأشار حسنين إلى أن شركة HDP بصفتها ذراع الإستثمار العقارى لبنك التعمير والإسكان تقدم حلول متكاملة لكافة عملائها عن طريق الشركات والشركاء وتستهدف تقديم تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة داخل مشروع “Talda"بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ تصميمات معمارية عصرية لتتواكب مع التطورات العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى تزويد المشروع بأحدث التقنيات العالمية في مجال التنمية العمرانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تقديم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية والمرافق ذات الجودة.

مؤكداً على أن شركة HDPستصبح واحدة من أفضل شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط، بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات متميزة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال، مع الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية، لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة، تماشياُ مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق أعرب حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة HDP عن فخره بإطلاق الشركة لأحدث مشروعاتها العقارية""Talda بالمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة، والتي ستصبح أول بصمة للشركة في شرق القاهرة، ضمن سلسلة نجاحات المشروعات العقارية الاستراتيجية لشركة HDP، مشيراً إلى اعتماد الشركة أثناء تأسيس مشروع “Talda"بالمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة على المزج بين الخبرة والعراقة في مجال التنمية العمرانية وبين الحداثة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم منتج عقاري متميز يضمن تقديم تجربة سكنية وعمرانية مستدامة ومميزة.

وأوضح عيسى أن مشروع ""Talda، يقع في مدينة القاهرة الجديدة، والتي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي ورئيسي، إذ تتوسط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويقع مشروع "Talda" السكني على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وأسعار تنافسية( توين هاوس-شقق سكنية)، لتمنح بذلك خيارات متعددة للعملاء لتملك وحدات سكنية تلائم احتياجاتهم وأذواقهم، مشيراً أن مشروع" Talda" السكني يضم مجموعة واسعة من الخدمات والأنشطة المتميزة، والتي تم تصميمها والتخطيط لها بعناية فائقة وفقاً لأنظمة البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك تأسيس مجمع خدمي يقدم مختلف الأنشطة والخدمات الاجتماعية والترفيهية والخدمية.

وأضاف عيسى أن مشروع Talda"" بمدينة القاهرة الجديدة، يتميز بمزيج بين الجمال العمراني والمساحات الخضراء، والذي بدوره يسهم في خلق بيئة مستدامة وحياة عصرية مبتكرة ومريحة لأصحاب الوحدات السكنية، كما إنه يجسد رؤية مستقبلية متكاملة جاذبة للسكن والاستثمار.

خلال الإعلان

مؤكداً على أستهداف شركة HDP خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة نحو تقديم منتجات عقارية مميزة وتوفير تجربة سكنية متكاملة ومختلفة للعملاء والمستثمرين.

ونوه عيسى إلى استعانة شركة HDP بكوادر مميزة وعلى قدر من الحرفية والكفاءة، ومن ذوي الخبرة القوية في مجال الاستثمار والتسويق العقاري لتحقيق رؤيتها وأهدافها لأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط، معلناً بذلك عن انضمام الأستاذة رنا دياب لفريق HDP كمدير لقطاع التسويق بالشركة، لما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 12 في مجال الاستثمار العقاري، وانضمام الأستاذة رشا طه كمدير لقطاع خدمة العملاء والتي تصل خبرتها لأكثر من 15 عاماً.

مؤكداً على ثقته الكاملة في فريق عمل HDP، وقدرة الفريق على مواصلة تحقيق مسيرة نجاح شركة HDP، لتحقيق رؤيتها وأهدافها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.