الاقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تباين في الأداء، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) انخفاضًا بنسبة 0.03%، عند 11.976,24 نقطة.

وتُقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 %، ليستقر عند 980,47 نقطة، في حين سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعًا بنسبة 0.17 % بمجموع 884,88 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.04 % بمجموع 10.074,42 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 1127 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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