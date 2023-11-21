شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تباين في الأداء، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) انخفاضًا بنسبة 0.03%، عند 11.976,24 نقطة.

وتُقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 %، ليستقر عند 980,47 نقطة، في حين سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعًا بنسبة 0.17 % بمجموع 884,88 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.04 % بمجموع 10.074,42 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 1127 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.