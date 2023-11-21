شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث سبل تطوير الخدمات اللوجستية مع نظيره الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، معالي وزير النقل واللوجستيات في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أليمو سمي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، ووكيل الوزارة للخدمات اللوجستية ريان بكري، والوفد السعودي ممثلي منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

كما زار معاليه والوفد المرافق، ميناء موجو الجاف وسكة حديد اندودي، للاطلاع على البنية التحية والقدرات التشغيلية اللوجستية في إثيوبيا.