شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت لخمس جلسات، مع انخفاض أسهم شركات التجزئة، بعد توقعات مخيبة للآمال وهبوط أسهم التكنولوجيا.

مؤشرات وول ستريت

وفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.17 نقطة أو ما يعادل 0.20 بالمئة ليغلق عند 4538.22 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 84.55 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 14199.98 نقطة.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.18 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 35088.43 نقطة.