شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بأسعار النفط وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماع أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، في ظل حذر المستثمرين قبيل اجتماع أوبك+ الأحد المقبل، والذي قد يبحث زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 13 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 77.77 دولار.

ولم يتبق سوى جلسة واحدة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس، والتي عادة ما تؤدي إلى انخفاض أحجام التداول في النفط.

إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس الاثنين، بعدما كشفت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ أن مجموعة المنتجين، المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.

وتوقع ثمانية محليين أن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل أو ربما يزيدها.