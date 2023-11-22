شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ومصنوعاته يتصدران قائمة واردات مصر من دول الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الواردات من دول الاتحاد الإفريقي إلى نحو مليارى و314 مليون دولار عام 2022، مقابل مليار و994 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نحو 680 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 16%.

وكشفت بيانات الجهاز عن ترتيب أهم السلع المستوردة من الخارج وعلى رأسها النحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 872 مليون دولار بنسبة 50.8% من إجمالى السلع، وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات 206 مليون دولار بنسبة 12% من إجمالي السلع، وبن وشاي وبهارات وبلغت قيمة الواردات 303 مليون دولار بنسبة 17.7% من إجمالي السلع.

وأظهرت بيانات الجهاز، تركز أعلى قيم الواردات في خمس دول إفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل، موزعة بين كلا من الكونغو الديمقراطية وبلغت قيمة الواردات 525 مليون دولار بنسبة 22.7% من إجمالي التكتل، يليها السودان وبلغت قيمة الواردات 505 مليون دولار بنسبة 21.8% من إجمالي التكتل، وزامبيا بلغت قيمة الواردات 314 مليون دولار بنسبة 13.6% من إجمالي التكتل، إلى جانب كينيا وبلغت قيمة الواردات 308 مليون دولار بنسبة 13.3% من إجمالي التكتل، وجنوب إفريقيا وبلغت قيمة الواردات 134 مليون دولار بنسبة 5.8% من إجمالي التكتل.

وسجل إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪، كما بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.

وأوضحت النشرة أن السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"، ثم جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.