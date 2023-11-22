شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، منخفضًا 0.51% عند 33182.99 نقطة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.36% إلى 2359.30 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، منخفضًا 0.51% عند 33182.99 نقطة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.36% إلى 2359.30 نقطة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام