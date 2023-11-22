شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، منخفضًا 0.51% عند 33182.99 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.36% إلى 2359.30 نقطة.