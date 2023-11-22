شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملموس في أسعار العقود الآجلة للذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات يوم الثلاثاء، بارتفاع ملموس قبل نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأمريكي، الذي قد يتضمن مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.2% إلى 103.66 نقطة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 21.30 دولار إلى 2001.60 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.255 دولار إلى 23.869 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0015 دولار إلى 3.8125 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

تراجع مبيعات المساكن

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة تراجع مبيعات المساكن القائمة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4.1% إلى ما يعادل 3.79 مليون مسكن سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 2.2% إلى ما يعادل 3.95 مليون مسكن سنويًا خلال سبتمبر الماضي وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الماضي بنسبة 1.5% إلى ما يعادل 3.90 مليون مسكن سنويًا، مقابل 3.96 مليون مسكن سنويًا خلال الشهر السابق.