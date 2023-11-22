شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طفيف في أسعار النفط.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك بلس للدول المنتجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا بما يعادل 0.1% إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين 4 أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك بلس المقرر يوم الأحد، والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

تخفيضات إضافية

ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو 2% بعدما أبلغت 3 مصادر في أوبك بلس رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر الحاليّ.

ويتوقع المحللون أن يمدد تحالف أوبك بلس، أو حتى يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.