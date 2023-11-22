شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2800 جنيه فى مستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 استقرارا عند مستويات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2800 جنيها للجرام في حين يواصل السعر العالمي للذهب الصعود مستهدفا مستوى ألفين دولار للأونصة.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3200 جنيه. عيار 21 يسجل 2800 جنيه. عيار 18 يسجل 2400 جنيه. الجنيه الذهب 22400 جنيه.

ويشهد الذهب بعض التماسك في ظل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بعد أن تغيرت نظرة الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية وبالتالي تراجع الطلب على أسواق السندات الحكومية.

تماسك الذهب في البورصة العالمية

هذا وقد ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49٪ إلى 883.43 طنًا يوم الجمعة الماضية لتصل إجمالي الاستثمارات في الصندوق إلى 54.8 مليار دولار، وبذلك يكون أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع بنسبة 8.3%.