شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تطلق دليلا لترشيد الاستهلاك بالمبانى الحكومية والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، دليلا جديدا لمساعدة الهيئات والمبانى الحكومية والمستشفيات فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

ويعتبر ترشيد الطاقة الكهربائية أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، بالإضافة إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يتيح خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

ويساهم ترشيد الاستهلاك فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.