شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر والين يتأرجح مع تقييم المتعاملين لتوقعات الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار قليلا اليوم الأربعاء لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما لم يشر بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى شيء يذكر لاستبعاد توقعات بأن دورة رفع الفائدة انتهت.

وكشف بيان اجتماع المركزي الأمريكي أن البنك سيمضي "بحذر" وأن "كافة الأطراف خلصت إلى أن من الملائم الإبقاء على" الوضع الراهن لسعر الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.12 % إلى 103.65، مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر بنحو 3 % في نوفمبر ويتجه صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس إلى 1.09655 أمس الثلاثاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار لامسه مساء.

وانخفض الين الياباني 0.16 % إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وصعد الين 2 % مقابل الدولار في نوفمبر لكنه ما زال متراجعا 12 % منذ بداية العام.

