شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يصعد رغم تعثر أسهم شركات صناعة الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، ليتعافى من تراجعات سجلها في وقت مبكر من الجلسة، إذ دعم انخفاض الين أسهم شركات التصدير، لكن أسهم شركات صناعة الرقائق تراجعت.

وارتفع نيكي 0.29 % ليغلق عند 33451.83 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 %.

وقاد سهم شركة سايبر إيجنت المكاسب على المؤشر نيكي وصعد 4.95 %. وزاد سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 1.26 %.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بشكل عام، وزاد سهم سوبارو 2.29 % فيما صعد سهم شركة إيسوزو المصنعة للشاحنات 1.92 %.

لكن أسهم شركات صناعات الرقائق تكبدت خسائر.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.33 %.

